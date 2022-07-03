У Бєлгороді внаслідок обстрілу загинули біженці з Харківської області (фото)

Про трагічну долю українських біженців із села Цупівка повідомили сусіди загиблих, які також виявились біженцями, які мешкають у Бєлгороді. За їхніми словами, загинули троє людей, зокрема й маленька дитина.

Внаслідок нічного обстрілу Бєлгорода загинула родина переселенців із Харківської області. Про це написав у Facebook голова Дергачівської міськради В'ячеслав Задоренко.

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За його словами, про трагічну долю українських біженців із села Цупівка Харківської області йому розповіли їхні сусіди, які також були змушені тікати на початку війни. Наразі сусіди загиблих проживають у Бєлгороді.

"Сьогодні вночі внаслідок дій, викликаних російськими військовослужбовцями, в місті Бєлгород загинула родина Коптелових із Цупівки — 3 особи, зокрема й маленька дитина", — повідомив Задоренко.

Радник міністра МВС України Вадим Денисенко прокоментував подію в Бєлгороді. За його словами, удари по житлових кварталах міста — це провокація російських військових перед початком активної стадії мобілізації економіки та населення.

"Мобілізація як технічна, зокрема заводи, підприємства і не виключається можливість людської мобілізації", — зазначив він.

Як повідомляє сайт Kharkiv.Today, єдиний шлях для українців із Цупівки, які втекли від війни, був у бік Бєлгорода, оскільки село знаходиться за кілька кілометрів від російсько-українського кордону і було вже окуповане 24 лютого.

Звинувачення Міноборони РФ

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило, що по житлових районах Бєлгорода та Курська завдали удару ЗСУ, застосовуючи ракети "Точка-У" та касетні боєприпаси.

"Сьогодні вночі з 03:00 до 03:30 мск київський режим здійснив навмисний удар балістичними ракетами "Точка-У" з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 "Рейс" по житлових кварталах Бєлгорода та Курська, де немає жодних військових об'єктів", — сказав офіційний представник генерал Ігор Конашенков.

У Telegram-каналах Бєлгорода пишуть, що разом із родиною з України загинув також місцевий житель, який дав притулок у себе біженцям. Повідомляється, що трагедія сталася на вул. Маяковського, де місцеві жителі організували меморіал та несуть туди живі квіти.

[ + – ] Меморіал на вул. Маяковського, Бєлгород, 3 липня

Нагадаємо, 3 липня в Бєлгороді (Російська Федерація) вночі пролунала серія вибухів. Внаслідок ракетного удару сталися часткові руйнування 11 багатоквартирних та 39 приватних будинків. За попередніми даними місцевої влади загинули 5 людей, 4 отримали поранення.