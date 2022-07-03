У російському Білгороді вибухи: зруйновано 50 будинків, є загиблі (відео)

5 людей загинули внаслідок вибухів у Білгороді в ніч проти 3 липня.

Після "серії гучних звуків", як їх описав губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, сталися часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків. Уже відомо, що загинули 5 людей і четверо постраждали.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Згідно з інформацією губернатора Білгородської області, РФ, у ніч на 3 липня в місті "було чути серію гучних звуків". За інформацією чиновника про причини того, що сталося, ще невідомо, але Гладков припускає, що спрацювала російська ППО.

"У Білгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок по вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці", — написав Гладков.

[ + – ] Згідно з інформацією губернатора Білгородської області, РФ, у ніч на 3 липня в місті "була чути серію гучних звуків". За інформацією чиновника, про причини події ще невідомо, але Гладков припускає, що спрацювала російська ППО Фото: Скриншот

Унаслідок вибухів частково було зруйновано 45 будинків, із них 11 багатоквартирних і 34 приватні будинки. 5 приватних будинків було зруйновано вщент.

За словами Гладкова, внаслідок вибухів постраждали 4 особи, з них двоє, чоловіка та 10-річну дитину, доставлено до лікарні. За інформацією чиновника, чоловік перебуває в тяжкому стані. Попередньо губернатор Білгородської області повідомив про трьох загиблих людей.

"Сьогодні підрядні організації проведуть усі необхідні виміри та розпочнуть відновлювальні роботи", — повідомив губернатор Білгородської області.

Але пізніше в Telegram-каналі "Жесть Білгород" з'явилася інформація про те, що в Білгороді виявили тіла ще 2 загиблих людей. У каналі вказують на те, що вони постраждали внаслідок саме обстрілу міста. Ці тіла виявили під час розбору завалів одного з будинків.

[ + – ] Але пізніше в Telegram-каналі "Жесть Білгород" з'явилася інформація про те, що в Білгороді виявили тіла ще 2 загиблих людей Фото: Скриншот

Як повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь" із посиланням на росЗМІ, у Білгороді після нічних вибухів знайшли частини ЗРК "Панцир". У ЗСУ немає такого озброєння, це російський ЗРК малого радіусу дії.

[ + – ] Як повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь" із посиланням на росЗМІ, у Білгороді після нічних вибухів знайшли частини ЗРК "Панцир"

Як уже писав Фокус, нещодавно в російському Курську пролунали вибухи. Губернатор Курської області заявив, що збили український безпілотник, але місцеві жителі стверджують, що бачили літак, що летить.

Також нагадуємо, що в тимчасово окупованому Херсоні стався вибух біля СІЗО. Згідно з повідомленнями росЗМІ, вибух стався через саморобний вибуховий пристрій.