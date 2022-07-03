В российском Белгороде взрывы: разрушено 50 домов, есть погибшие (видео)

5 человек погибли в результате взрывов в Белгороде в ночь на 3 июля.

После "серии громких звуков", как их описал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, произошли частичные разрушения 11 многоквартирных и 39 частных домов. Уже известно, что погибли 5 человек и четверо пострадавших.

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Согласно информации губернатора Белгородской области, РФ, в ночь на 3 июля в городе "была слышна серия громких звуков". По информации чиновника о причинах произошедшего еще неизвестно, но Гладков предполагает, что сработала российская ПВО.

"В Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков.

[ + – ] Согласно информации губернатора Белгородской области, РФ, в ночь на 3 июля в городе "была слышна серия громких звуков". По информации чиновника о причинах произошедшего еще неизвестно, но Гладков предполагает, что сработала российская ПВО Фото: Скриншот

В результате взрывов частично было разрушено 45 домов, из них 11 многоквартирных и 34 частных дома. 5 частных домов было разрушено полностью.

По словам Гладкова, в результате взрывов пострадали 4 человека, из них двое, мужчина и 10-летний ребенок доставлены в больницу. По информации чиновника, мужчина находится в тяжелом состоянии. Предварительно губернатор Белгородской области сообщил о 3 погибших людях.

"Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы", — сообщил губернатор Белгородской области.

Но, позже в Telegram-канале Жесть Белгород появилась информация о том, что в Белгороде обнаружили тела еще 2 погибших человек. В канале указывают на то, что они пострадали в результате именно обстрелов города. Эти тела обнаружили во время разбора завалов одного из домов.

[ + – ] Но, позже в Telegram-канале Жесть Белгород появилась информация о том, что в Белгороде обнаружили тела еще 2 погибших человек Фото: Скриншот

Как сообщает Telegram-канал Риа Мелитополь со ссылкой на росСМИ, в Белгороде после ночных взрывов нашли части ЗРК "Панцырь". У ВСУ нет такого вооружения, это российский ЗРК малого радиуса действия.

[ + – ] Как сообщает Telegram-канал Риа Мелитополь со ссылкой на росСМИ, в Белгороде после ночных взрывов нашли части ЗРК "Панцырь"

Как уже писал Фокус недавно в российском Курске прозвучали взрывы. Губернатор Курской области заявил, что сбили украинский беспилотник, но местные жители утверждают, что видели летящий самолет.

Также напоминаем, что во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв возле СИЗО. Согласно сообщениям росСМИ взрыв произошел из-за самодельного взрывного устройства.