В российском Курске ночью прозвучали взрывы (видео)

Губернатор Курской области утверждает, что в районе города был сбит украинский беспилотник, однако некоторые местные жители пишут о том, что видели низко пролетающий самолет.

Поздно ночью 28 июня в российском Курске прозвучал взрыв, после чего в одном из районов города было видно яркие вспышки света, а также поднялся столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что в районе Курска был якобы сбит украинский беспилотник. Он попросил горожан сохранять спокойствие и заявил, что подразделения ВС РФ работают в усиленном режиме.

"Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве", — написал он в Telegram.

Однако перед сообщением губернатора в местном Telegram-канале появилась информация о том, что над Курском низко пролетел самолет, после чего прозвучал взрыв. Некоторые жители города также не поверили в версию про сбитый беспилотник и сообщали, что возможно, был "прилет". Однако их комментарии об этом в курских пабликах удаляли.

На момент написания публикация реакции от представителей украинских властей или военных не было. Отметим, что Курская область граничит с Сумской областью. 28 июня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что прошедший день в регионе был "горячим", а приграничные населенные пункты были обстреляны с "Градов" и артиллерии российскими войсками.

Напомним, 22 июня в Ростовской области беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод. После этого на предприятии загорелся теплообменник, а площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По информации росСМИ, завод атаковал украинский БПЛА UKR SPEC Systems PD-1.

24 июня в Рязанской области РФ разбился военный самолет Ил-76, в результате чего погибли три человека. Самолет летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани сел на дозаправку. Но сразу после вылета машина загорелась в воздухе.