В Рязанской области РФ разбился военный самолет Ил-76, погибли три человека (фото, видео)

Самолет летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани сел на дозаправку. Но сразу после вылета машина загорелась в воздухе — экипажу пришлось совершать посадку недалеко от жилых домов.

Утром 24 июня в Рязанской области Российской Федерации потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщает агентство "РБК", на борту самолета в момент катастрофы находилось девять человек — трое из них погибли, семь человек доставлены в больницу. По другим данным росСМИ в результате крушения погибло четыре человека.

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Издание "Коммерсантъ" пишет, что источники в Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет. А Telegram-канал Mash сообщил, что самолет летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани сел на дозаправку, но сразу после вылета машина загорелась в воздухе.

По предварительным данным, из-за выявленной неисправности двигателя экипаж решил совершить вынужденную посадку в поле в районе Михайловского шоссе, недалеко от жилых домов. Во время посадки самолет частично разрушился, начался пожар.

"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", — сообщили в Минобороны.

Агентство ТАСС передает, что во время жесткой посадки Ил-76 повредил линии электропередачи, а жилые дома на двух улица — Библиотечная и Ситниковская, остались без электричества. Никакие гражданские постройки не пострадали, также нет пострадавших среди местных жителей. На месте крушения работают сотрудники МЧС.

В то же время, о крушении Ил-76 под Рязанью сообщили на своем сайте областное управление МЧС. Однако позже информация пропала, а ранее действовавшая ссылка стала недоступна.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области потерпел крушение российский штурмовик Су-25. По данным очевидцев, самолет зацепился за линию электропередач, после чего упал в поле в Корочанском районе.

В районе населенного пункта Михайловка Запорожской области 22 апреля разбился украинский транспортный самолет АН-26. Крушения самолета произошло из-за возгорания двигателя машины, после того, как самолет зацепил электроопору.