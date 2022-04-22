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Крушение АН-26 под Запорожьем. Один человек погиб, двое получили травмы

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АН-26 Запорожье
Фото: Википедия | Иллюстративное фото

Согласно заявлению Запорожской ОГА, самолет зацепил опору линии электропередачи. Однако член комитета ВР по вопросам безопасности Федор Вениславский утверждает, что крушение АН-26 - это очередное военное преступление РФ.

Сегодня 22 апреля в 09:00 в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области разбился украинский транспортный самолет АН-26. По предварительным данным в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

По предварительной информации, причина крушения самолета заключается в возгорании двигателя машины, после того, как самолет зацепил электроопору.

Точное количество пострадавших выясняется сотрудниками ГСЧС, которые работают на месте аварии.

Расположение п. Михайловка, Запорожской области
Расположение п. Михайловка, Запорожской области

Как заявил в эфире телемарафона член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский упавший АН-26 является гражданским самолетом и никакого отношения к ВСУ не имеет.

"Это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты. Эта авиакомпания, которая осуществляла технической вылет никакого отношения к военным действиям не имеет", — заявил Вениславский.

Остается невыясненным, был ли самолет сбит российскими военными, как утверждает Вениславский, или же АН-26 задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

Напомним, что сегодня 22 апреля в Вольнянском район Запорожской области потерпел крушение самолет АН-26, выполнявший технический рейс.