Крушение АН-26 под Запорожьем. Один человек погиб, двое получили травмы

Согласно заявлению Запорожской ОГА, самолет зацепил опору линии электропередачи. Однако член комитета ВР по вопросам безопасности Федор Вениславский утверждает, что крушение АН-26 - это очередное военное преступление РФ.

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Сегодня 22 апреля в 09:00 в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области разбился украинский транспортный самолет АН-26. По предварительным данным в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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По предварительной информации, причина крушения самолета заключается в возгорании двигателя машины, после того, как самолет зацепил электроопору.

Точное количество пострадавших выясняется сотрудниками ГСЧС, которые работают на месте аварии.

[ + – ] Расположение п. Михайловка, Запорожской области

Как заявил в эфире телемарафона член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский упавший АН-26 является гражданским самолетом и никакого отношения к ВСУ не имеет.

"Это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты. Эта авиакомпания, которая осуществляла технической вылет никакого отношения к военным действиям не имеет", — заявил Вениславский.

Остается невыясненным, был ли самолет сбит российскими военными, как утверждает Вениславский, или же АН-26 задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

Напомним, что сегодня 22 апреля в Вольнянском район Запорожской области потерпел крушение самолет АН-26, выполнявший технический рейс.