Под Запорожьем разбился самолет АН-26. Есть пострадавшие

Власти Запорожской области сообщают, что судно выполняло технический рейс.

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В Вольнянском районе Запорожской области 22 апреля потерпел крушение самолет АН-26. Как сообщает в Facebook Запорожская ОГА, воздушное судно выполняло технический рейс. В результате крушения есть пострадавшие.

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О подробностях падения самолета будет сообщено позже, заявили в пресс-службе ОГА.

Самолет АН-26

Самолет АН-26 разработан в 1964 году в конструкторском бюро "Антонов". Это многоцелевое гражданское судно, предназначенное как для контейнерных перевозок, так и пассажирских. На борту пассажирского варианта самолета может находиться до 43 человек. По состоянию на 2021 год в Украине находилось около 20 единиц АН-26.

Напомним, что в сентябре 2020 под Харьковом разбился транспортный самолет АН-26, на борту которого находилось 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба и семь членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 26 человек из 27.

Правительственная комиссия, проводившая расследование причин катастрофы, выявила техническую поломку в левом двигателе машины в результате отказа в работе одного из блоков системы управления.