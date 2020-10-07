Черные ящики Ан-26 расшифрованы: комиссия озвучила причины падения самолета

Правительственная комиссия обнаружила грубые нарушения в организации и выполнении данным бортом своих полетных заданий, а также неисправность одной из систем самолета.

Расследованы причины падения транспортного самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом Харьковской области. Роковая поломка, которая привела к катастрофе, произошла в системе управления двигателем.

"По результатам дешифровки бортовых самописцев был полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов", – написал у себя в Facebook вицепремьер-министр Украины Олег Уруский.

По словам чиновника, до этого он заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию данной авиакатастрофы: авиационной, летной и технической.

"Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – сообщил Уруский.

Вицепремьер добавил, что "расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом".

Также чиновник отметил, что Министерство обороны Украины завершит свое собственное служебное расследование до 12 октября этого года.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, во время плановых учений в Харьковской области рухнул транспортный самолет АН-26, в результате чего погибли 26 человек из 27 находившихся на борту.

Как сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, в вечер, когда произошла катастрофа курсанты Харьковского ВУЗа летели на двух самолетах: на борту второго воздушного судна, которое пустили на посадку первым, находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.

В Командовании Воздушных сил обвинения Кучера назвали абсурдом, а также восстановили картину воздушного движения на военном аэродроме под Харьковом, в день авиакатастрофы.