Катастрофа Ан-26: командование ВС опубликовало визуалиацию схемы движения двух самолетов

В комментарии к видео указано, что схема хоть и не является доказательством, но будет полезна, особенно для "шумных экспертов".

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме под Харьковом, где 25 сентября произошла катастрофа Ан-26 с курсантами на борту.

“Вашему вниманию визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных Сил и во всем мире. Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных “экспертов”, — говорится в сообщении командования.

“Вместе с тем заверяем, что Воздушные Силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки. Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории”, — пишут разработчики схемы.

В сообщении даются пояснения относительно того, как регламентируется полет двух и более воздушных машин: “При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними. Он позволяет "не мешать“ экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему“, а также при возникновении осложненных ситуаций в полете”.

Упоминая о "шумных экспертах", военные, возможно, имеют в виду высказывания главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который неоднократно обращал внимание общественности и СМИ на тот факт, что в роковой вечер на посадку заходили два самолета и первым сел самолет, на борту которого находился сын командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова (также курсант). Командующий публично заявил, что не давал руководителю полетов никаких указаний по поводу того, какой из самолетов сажать первым и рассказал, что 20 минут, пока не поступала информация с аэродрома, находился "в том же состоянии, что и все родители".