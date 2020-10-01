"Трудно осознать, что я потерял столько друзей". Курсант, не попавший на Ан-26, дал первое интервью

Валентина Рейзера не допустили к полету. На борт Ан-26 поднялись 20 его одногруппников.

Валентин Рейзер – тот самый курсант, которого в роковой день, когда под Чугуевым разбился Ан-26, не допустили к полету, дал первое после катастрофы интервью.

На борту упавшего самолета находились 7 офицеров и 20 курсантов летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, товарищей Валентина.

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... – перечисляет курсант Рейзер. – Мне сложно подобрать слова... Трудно осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая эьл страшная утрата для родных".

Они были одногруппниками, но недавно Валентин перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение".

По признанию Рейзера, больше всех он дружил с Виталием Вильховым.

"Учился с ним еще в Военном лицее имени Героев Крут во Львове, он был на год меня старше. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнения. Он ни в чем никому не отказывал. Отзывался на любую просьбу о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту", – поделился курсант.

Теперь вместе с другими курсантами он провел Виталия Вильхового в последний путь.

Сейчас Валентин хочет восстановить фотографии погибших товарищей. "Получить эти фотографии сейчас трудно. Они были в телефоне Вячеслава Золочевского, единственного из выживших после той авиакатастрофы. Телефон этот уничтожил огонь. Мы постараемся через службы мобильного сервиса восстановить его номер, а заодно, и фотографии с нашими друзьями... " – поделился он.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.