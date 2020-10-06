В Харькове попрощались с 25 курсантами, погибшими в катастрофе Ан-26

В связи с панахидой центр Харькова перекрыли до полудня: движение ограничено по улицам Сумской и Тринклера.

Во вторник, 6 октября, в Харькове попрощались с курсантами, которые погибли во время крушения учебного самолет Ан26 в небе над Чугуевым.

Онлайн трансляцию с места прощания вел "Суспильне Харьков".

Церемония прощания с погибшими военнослужащими началась в 10:00 на площади Свободы. На ней присутствует президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой. А также министр обороны Андрей Таран, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Первым на место прощания вынесли тело майора Богдана Кишени, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, учебно-авиационной бригады Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба. Его, а также старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова похоронят в Чугуеве.

На площади во время церемонии прощания объявили имена всех 26 погибших военнослужащих. Гробы накрыли национальными флагами Украины. Отдавая последние почести над площадью Свободы пролетели военно-транспортный самолет и два боевых самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Известно, что хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах - там, где решили их родственники. Тела на места захоронения доставят самолетами в 11 регионов Украины.

Память 26 погибших почтили минутой молчания. Церемония прощания длилась около часа. Проститься с погибшими пришли жители города, которые не могли сдержать слез.

Напомним, 29 сентября в Харькове состоялось прощание с погибшим курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.