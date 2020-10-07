Главу Харьковской ОГА вызвали на допрос в ГБР из-за трагедии Ан-26

Председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26Ш, которое произошло в небе над Чугуевым.

Об этом сам Кучер сообщил в эфире телеканала Zik.

"Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да?" – сказал Кучер.

Хотя Кучер признался, что уже сообщил следователю ГБР, что сообщить ему "исключительно ту информацию, которая у меня есть".

При этом, чиновник подчеркнул, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии.

НАпомним, во вторник, 6 октября, в Харькове попрощались с курсантами, которые погибли во время крушения учебного самолет Ан26 в небе над Чугуевым.

Также 29 сентября в Харькове состоялось прощание с погибшим курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.