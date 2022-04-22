Під Запоріжжям розбився літак Ан-26. Є постраждалі

Влада Запорізької області повідомляє, що судно виконувало технічний рейс.

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У Вільнянському районі Запорізької області 22 квітня розбився літак Ан-26. Як повідомляє у Facebook Запорізька ОДА, повітряне судно виконувало технічний рейс. Внаслідок катастрофи є постраждалі.

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Про подробиці падіння літака повідомлять пізніше, заявили у пресслужбі ОДА.

Літак Ан-26

Літак Ан-26 розроблений у 1964 році в конструкторському бюро "Антонов". Це багатоцільове цивільне судно, призначене як для контейнерних, так і для пасажирських перевезень. На борту пасажирського варіанта літака може перебувати до 43 людей. Станом на 2021 рік в Україні було близько 20 одиниць Ан-26.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року під Харковом розбився транспортний літак Ан-26, на борту якого знаходилося 20 курсантів Харківського університету повітряних сил ім. Кожедуба та сім членів екіпажу. В авіакатастрофі загинули 26 людей із 27.

Урядова комісія, що проводила розслідування причин катастрофи, виявила технічний злам у лівому двигуні машини внаслідок відмови в роботі одного з блоків системи управління.