Катастрофа АН-26 під Запоріжжям. Одна людина загинула, двоє отримали травми

За заявою Запорізької ОДА, літак зачепив опору лінії електропередачі. Проте член комітету ВР з питань безпеки Федір Веніславський стверджує, що аварія АН-26 — це черговий воєнний злочин РФ.

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Сьогодні 22 квітня о 09:00 у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області розбився український транспортний літак Ан-26. За попередніми даними внаслідок аварії загинула одна людина, ще двоє отримали травми, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

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За попередньою інформацією, причина аварії літака полягає у загорянні двигуна машини, після того, як літак зачепив електроопору.

Точна кількість постраждалих з'ясовується співробітниками ДСНС, які працюють на місці аварії.

[ + – ] Розташування н. п. Михайлівка, Запорізької області

Як заявив в ефірі телемарафону член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський АН-26, що впав, є цивільним літаком і жодного стосунку до ЗСУ не має.

"Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Ця авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт, жодного стосунку до воєнних дій не має", — заявив Веніславський.

Залишається нез'ясованим, чи був літак збитий російськими військовими, як стверджує Веніславський, чи АН-26 зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Нагадаємо, що сьогодні 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області зазнав аварії літак АН-26, який здійснював технічний рейс.