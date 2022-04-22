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Катастрофа АН-26 під Запоріжжям. Одна людина загинула, двоє отримали травми

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АН-26 Запоріжжя
Фото: Вiкiпедiя | Ілюстративне фото

За заявою Запорізької ОДА, літак зачепив опору лінії електропередачі. Проте член комітету ВР з питань безпеки Федір Веніславський стверджує, що аварія АН-26 — це черговий воєнний злочин РФ.

Сьогодні 22 квітня о 09:00 у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області розбився український транспортний літак Ан-26. За попередніми даними внаслідок аварії загинула одна людина, ще двоє отримали травми, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

За попередньою інформацією, причина аварії літака полягає у загорянні двигуна машини, після того, як літак зачепив електроопору.

Точна кількість постраждалих з'ясовується співробітниками ДСНС, які працюють на місці аварії.

Розташування н. п. Михайлівка, Запорізької області
Розташування н. п. Михайлівка, Запорізької області

Як заявив в ефірі телемарафону член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський АН-26, що впав, є цивільним літаком і жодного стосунку до ЗСУ не має.

"Це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Ця авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт, жодного стосунку до воєнних дій не має", — заявив Веніславський.

Залишається нез'ясованим, чи був літак збитий російськими військовими, як стверджує Веніславський, чи АН-26 зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Нагадаємо, що сьогодні 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області зазнав аварії літак АН-26, який здійснював технічний рейс.