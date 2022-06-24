У Рязанській області РФ розбився військовий літак Іл-76, загинуло троє людей (фото, відео)

Літак летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані сів на дозаправку. Але відразу після вильоту машина спалахнула в повітрі — екіпажу довелося здійснювати посадку неподалік житлових будинків.

Вранці, 24 червня, в Рязанській області Російської Федерації зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76. Як повідомляє агентство "РБК", на борту літака в момент катастрофи перебувало дев'ятеро людей — троє з них загинули, семеро людей доставлені в лікарню. За іншими даними росЗМІ, внаслідок аварії загинуло четверо людей.

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Видання "Коммерсантъ" пише, що джерела в Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 здійснював навчально-тренувальний політ. А Telegram-канал Mash повідомив, що літак летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані сів на дозаправку, але відразу після вильоту машина спалахнула в повітрі.

За попередніми даними, через виявлену несправність двигуна екіпаж вирішив здійснити вимушену посадку в полі в районі Михайлівського шосе, неподалік житлових будинків. Під час посадки літак частково зруйнувався, почалася пожежа.

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпаж прийняв рішення здійснити посадку на ґрунт", — повідомили в Міноборони.

Агентство ТАСС передає, що під час жорсткої посадки Іл-76 пошкодив лінії електропередачі, а житлові будинки на двох вулиця — Бібліотечна та Ситниківська — залишилися без електрики. Жодні цивільні будівлі не постраждали, також немає постраждалих серед місцевих жителів. На місці аварії працюють працівники МНС.

Водночас про катастрофу Іл-76 під Рязанню повідомили на своєму сайті обласне управління МНС. Проте пізніше інформація зникла, а раніше активне посилання стало недоступним.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області зазнав аварії російський штурмовик Су-25. За даними очевидців, літак зачепився за лінію електропередач, після чого впав у поле у Корочанському районі.

У районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області 22 квітня розбився український транспортний літак Ан-26. Аварія літака сталася через загоряння двигуна машини, після того, як літак зачепив електроопору.