У Бєлгородській області розбився російський штурмовик Су-25 (відео)

За даними очевидців, винищувач зачепився за лінію електропередач, після чого впав у поле в прикордонному з Україною регіоні.

У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зазнав аварії винищувач Су-25. За даними очевидців, штурмовик зачепився за лінію електропередач, після чого впав у поле у Корочанському районі. Відео з місця події у п'ятницю, 17 червня, опублікував телеграм-канал НП 31.

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"У Корочанському районі впав літак. За словами підписника, літак наш. Льотчики йшли парою і ведений зачепив ЛЕП. Живий", — йдеться у публікаціях.

Зі свого боку агентство "РІА Новини" із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ повідомило, що винищувач Су-25 розбився під час планового навчального-тренувального польоту. У російському військовому керівництві стверджують, що льотчику вдалося вижити — він катапультувався, після чого евакуювався на аеродром.

"Загрози здоров'ю льотчика немає. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає", — стверджують у відомстві.

При цьому за даними ЗВО причиною аварії могла стати технічна несправність. На місці інциденту працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень і вночі за умови візуальної видимості цілі, здатний знищувати об'єкти із заданими координатами.

Нагадаємо, 12 червня, у День Росії, українські Військово-повітряні сили збили над Ізюмом Харківської області російський винищувач-бомбардувальник Су-34 за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

Також ми писали, що Військово-морські сили завдали удару за допомогою ракет Harpoon по буксиру "Рятувальник Василий Бех", який транспортував на острів Зміїний боєприпаси, зброю і моряків Чорноморського флоту РФ.