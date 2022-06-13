"Привітали з Днем Росії": вчора ЗСУ збили російський винищувач Су-34

За даними військових, літак був збитий над Ізюмом у Харківській області. Борт упав на окупованій території.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські підрозділи зенітно-ракетних комплексів ВПС збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє повітряне командування "Північ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

12 червня українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34.

"12 червня Повітряні сили привітали окупантів із днем Росії збитим Су-34", — написали в публікації.

Вказується, що інцидент стався в районі Ізюма Харківської області. Російські літаки працювали в парі, атакуючи позиції українських військових. Після потрапляння в зону ураження українського ППО один із літаків змінив курс, а другий вирішив випробувати долю.

ЗРК збив російський Су-34, він упав на окупованій території. Інформація про те, чи вижили льотчики, уточнюється.

Також учора було збито російський безпілотник "Орлан-10". А українська ударна авіація завдала кількох авіанальотів на ворожі позиції. У результаті вдалося знищити ворожу живу силу й техніку. Також було знищено склад ракетно-артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, 2 червня в РФ поховали генерал-майора, чий штурмовик Су-25 збили над Донбасом. Канамат Бошаєв міг воювати в складі російських ПВК.

30 травня ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-35 рідкісної модифікації.