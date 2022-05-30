Українські військові збили російський гелікоптер Мі-35 рідкісної модифікації (фото)

Мі-35МС призначений для командирів, його вартість оцінюють у 26 млн доларів.

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Українські військові збили російський Мі-35МС — гелікоптер, призначений для VIP-перевезень. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграм-каналі.

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Бійці ЗСУ збили вертоліт з автоматом перекосу (механізм управління несним гвинтом вертольота — Фокус) як в ударного вертольота Мі-28. Мі-35МС — це вертоліт зв'язку та управління, призначений для російського військового командування.

Мі-35СМ — одна з версій Мі-35. Вартість однієї одиниці становить близько 26 млн доларів. Загалом на озброєнні російської армії знаходиться близько 100 Мі-35 різних модифікацій.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія з моменту вторгнення втратила 174 вертольоти та 207 літаків.

Нагадаємо, 11 травня українські бійці збили Ка-52 "Алігатор" під Ізюмом.

10 травня Львівські десантники збили російський ударний гелікоптер Мі-24. Він призначений для висадки десанту, вогневої підтримки, знищення живої сили, евакуації поранених.