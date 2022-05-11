"Горить "Крокодил". ЗСУ збили ПЗРК російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)

На рахунку львівських десантників уже 15 знищених вертольотів.

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Львівські десантники 10 травня збили російський ударний гелікоптер Мі-24 (неофіційна назва гелікоптера "Крокодил"), повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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"Вчора в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК Stinger було збито російський ударний вертоліт Мі-24, — сказано в повідомленні. — На відео зафіксовано, як палає "Крокодил" окупантів. Варто зазначити, що це вже п'ятнадцятий російський гелікоптер, збитий саме підрозділами десантно-штурмових військ ЗС України за часів широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну".

Раніше оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляло, що 10 травня на Донбасі ЗСУ збили один ворожий вертоліт Мі-24 і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Серійні вертольоти Мі-24 призначені для вирішення завдань загальновійськового характеру: висадження десанту, вогневої підтримки, знищення живої сили, бронетехніки та вогневих точок, перевезення вантажів, евакуації поранених. Станом на 2018 рік на озброєнні Росії стояло понад 100 вертольотів Мі-24 різних модифікацій.

Як повідомляв Фокус, 10 травня Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому показано процес підйому російського вертольота Мі-24 з дна Київського водосховища. За даними військового відомства, операцію провели фахівці-водолази ЗСУ та Державної прикордонної служби.

9 травня бійці 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили ударний російський гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець". Це сталося у небі над Бобрівкою Харківської області.

Раніше Фокус розповідав про нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, яку США відправить Україні. У міністерстві оборони Сполучених Штатів також розповіли, що передадуть нашій країні нову партію ПЗК Stinger і низку іншого обладнання, необхідного для відбиття агресії РФ.