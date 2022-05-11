"Горит "Крокодил". ВСУ сбили ПЗРК российский ударный вертолет Ми-24 (видео)

На счету львовских десантников уже 15 уничтоженных вертолетов.

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Львовские десантники 10 мая сбили российский ударный вертолет Ми-24 (неофициальное название вертолета "Крокодил"), сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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"Вчера в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24, — сказано в сообщении. — На видео зафиксировано, как пылает "Крокодил" оккупантов. Следует отметить, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину".

Ранее оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщала, что 10 мая на Донбассе ВСУ сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Серийные вертолеты Ми-24 предназначены для решения задач общевойскового характера: высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, перевозки грузов, эвакуации раненых. По состоянию на 2018 год на вооружении России стояли более 100 вертолетов Ми-24 различных модификации.

Как сообщал Фокус, 10 мая Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показан процесс подъема российского вертолета Ми-24 со дна Киевского водохранилища. По данным военного ведомства, операцию провели специалисты-водолазы ВСУ и Государственной пограничной службы.

9 мая бойцы 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили ударный российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Это произошло в небе над Бобровкой Харьковской области.

Ранее Фокус рассказывал о новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которую США отправит Украине. В министерстве обороны Соединенных Штатов также рассказали, что передадут нашей стране новую партию ПЗК Stinger и ряд другого оборудования, необходимого для отражения агрессии РФ.