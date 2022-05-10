Со дна Киевского водохранилища подняли российский вертолет с телами двух пилотов (видео)

В Минобороны предлагают обломки вражеской машины отправить в музей.

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Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показан процесс подъема российского вертолета Ми-24 (неофициальное название машины "Крокодил") со дна Киевского водохранилища. По данным военного ведомства, операцию провели специалисты-водолазы ВСУ и Государственной пограничной службы.

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"Среди обломков военные обнаружили и двух 200-х пилотов, — отметили в Минобороны. — "Крокодила" — в музейную клетку!"

Напомним, 1 марта сообщалось, что украинские войска сбили два российских вертолета, которые залетели в Киевскую область. Очевидец с берега снял на камеру около двух десятков российских вертолетов, летящих над водой. В какой-то момент один из них загорелся и упал в воду, остальные принялись разбрасывать тепловые ловушки против ракет.

По информации российских телеграм-каналов, группа вертолетов Ми-8 и Ми-24 направлялись с десантом на аэродром в городе Гостомель под Киевом, на видео запечатлено падение Ми-24.