З дна Київського водосховища підняли російський вертоліт із тілами двох пілотів (відео)

У Міноборони пропонують уламки ворожої машини відправити до музею.

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Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому показано процес підйому російського вертольота Мі-24 (неофіційна назва машини "Крокодил") з дна Київського водосховища. За даними військового відомства, операцію провели спеціалісти-водолази ЗСУ та Державної прикордонної служби.

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"Серед уламків військові виявили й двох 200-х пілотів, — зазначили в Міноборони. — "Крокодила" — до музейної клітки!"

Нагадаємо, 1 березня повідомляли, що українські війська збили два російські вертольоти, які залетіли до Київської області. Очевидець з берега зняв на камеру близько два десятки російських гелікоптерів, що летять над водою. Якоїсь миті один із них загорівся і впав у воду, решта почали розкидати теплові пастки проти ракет.

За інформацією російських телеграм-каналів, група вертольотів Мі-8 та Мі-24 прямували з десантом на аеродром у місті Гостомель під Києвом, на відео знято падіння Мі-24.