Два російські вертольоти збили над Київським водосховищем (відео)

Група ворожих гелікоптерів летіла з десантом у бік аеродрому в Гостомелі, стверджує канал "Військовий інформатор".

Захисники України збили два російські вертольоти, які залетіли в Київську область. Відео користувача Романа Малка опублікував на своєму телеграм-каналі радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Очевидець з берега зняв на камеру майже два десятки російських гелікоптерів, що летять над водою. Якоїсь миті один із них спалахнув і впав у воду, інші почали розкидати теплові пастки проти ракет. Автор говорить про дві збиті машини, проте друга у кадр не потрапила.

За інформацією Телеграм-каналу "Військовий інформатор", імовірно, пов'язаного з Міноборони РФ, події сталися над Київським водосховищем. Група вертольотів Мі-8 та Мі-24 прямували з російським десантом на аеродром у місті Гостомель під Києвом, на відео знято падіння Мі-24.

Телеграм-канал "Україна зараз" опублікував відеозапис з іншого ракурсу і стверджує, що гелікоптери летіли поряд із Київською гідроелектростанцією неподалік Вишгорода. Передбачається, що українські сили уразили ворожі транспортні засоби за допомогою зенітно-ракетних комплексів або ракетно-пускових установок.

28 лютого Держспецзв'язку заявила, що 20 вертольотів вилетіли з Білорусі у бік Києва. Вони піднялися в повітря з південно-східних міст Гомеля і Хойники, достовірної інформації про цілі, вантаж чи кількість військовослужбовців на борту поки що немає.

Раніше писали про знищення російського військового вертольота у Близнюках Харківської області. Як повідомив Антон Геращенко, літальний апарат збили з переносного комплексу "Стінгер", який передали Україні закордонні партнери. Водночас, заступник сільського голови Близнюків Євген Лукінов заявив, що 28 лютого авіація над населеним пунктом не пролітала.

24 лютого ЗСУ знищили три російські вертольоти в Гостомелі, а ще один — над селищем Межигір'я. Як розповів очевидець, один з апаратів розбився під час падіння, а другий приземлився вже палаючим.