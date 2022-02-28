З Білорусі в бік Києва вилетіло 20 вертольотів, — Держспецзв'язку

Про кількість військових на борту та моделі вертольотів не повідомляєть.

У бік Києва вилетіло 20 вертольотів із Білорусі з міст Гомеля та Хойники. Попередньо виліт відбувся близько 19:00. Про це повідомляє Державна служба зв'язку та захисту інформації України.

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"Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі за останні 10 хвилин", — написали у відомстві.

Інформації про те, що це за гелікоптери та кількість військових на борту, немає. Вони вилетіли з двох міст Білорусі: із південно-східних міст Гомеля та Хойники.

Увечері 28 лютого по Києву завдали удару з балістичної ракети, внаслідок чого поранили 6 людей. Це сталося відразу після переговорів України та Росії на Прип'яті. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, російські окупанти планують оточити Київ та Маріуполь перед наступним етапом переговорів.

Нагадаємо, ввечері, 27 лютого, ворог завдав удару по аеропорту в Житомирі. З Білорусі вилетіли балістичні ракети "Іскандер" Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що північним областям України загрожують атаки з боку Білорусі.