С Беларуси в сторону Киева вылетело 20 вертолетов, — Госспецсвязи

О количестве военных на борту и модели вертолетов не сообщается.

В сторону Киева вылетели 20 вертолетов с Беларуси из городов Гомеля и Хойники. Предварительно вылет состоялся около 19:00 Об этом сообщает Государственная служба связи и защиты информации Украины.

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"Белорусы сообщают, что до 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", — написали в ведомстве.

Информации о том, что это за вертолеты и о количестве военных на борту нет. Они вылетели из двух городов Беларуси: из юго-восточных городов Гомеля и Хойники.

Вечером 28 февраля по Киеву нанесли удар из баллистической ракеты, в результате чего были ранены 6 человек. Это произошло сразу же после переговоров Украины и России на Припяти. По словам советника главы МВС Антона Геращенко, российские оккупанты планируют окружить Киев и Мариуполь перед следующим этапом переговоров.

Напомним, вечером 27 февраля враг нанес удар по аэропорту в Житомире. Из Беларуси вылетели баллистические ракеты "Искандер". Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что северным областям Украины угрожают атаки со стороны Беларуси.