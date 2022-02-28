У соцмережах повідомляють про знищення вертольота РФ під Харковом: місцева влада спростовує

Російську авіацію, за словами радника голови МВС Антона Геращенка, знищили з переносного комплексу "Стінгер". Зі свого боку заступник сільського голови стверджує, що над населеним пунктом не пролітала авіація.

У понеділок, 28 лютого, в населеному пункті Близнюки Харківської області збили російський гелікоптер. Про це пише видання "Сьогодні".

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За даними журналістів, українським військовослужбовцям вдалося знищити один із чотирьох російських вертольотів, які пролітали над Харківською областю.

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Інформацію про знищення російського гелікоптера в Близнюках також опублікував народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Парламентарій, окрім цього, оприлюднив відеоролик із ліквідованою авіацією Росії.

"Капець, купа металу. Боєприпаси, кулемет... Розлетівся частинами", — повідомив очевидець, який зняв відео з місця падіння ворожої одиниці авіації.

[ + – ] Українська армія знищила гелікоптер РФ у смт Близнюки

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко уточнив, що українські військовослужбовці знищили російський гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

"Вертоліт збив Стінгер, той самий, який передали союзники місяць тому! Україна перемагає!" — додав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Заступник сільського голови Близнюків Євген Лукінов не зміг підтвердити інформацію про знищення російського вертольота. За його словами, 28 лютого над територією громади не пролітала авіація.

Нагадаємо, в понеділок, 28 лютого, Харків зазнав масованого обстрілу з реактивної артилерії. Як повідомляв радник голови МВС Антон Геращенко, під вогонь російських військовослужбовців потрапили мирні квартали міста.

За даними міської ради, жертвами масованого обстрілу Харкова стали щонайменше 11 людей. Понад 30 людей із різними пораненнями госпіталізували до медичних закладів.