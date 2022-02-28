В соцсетях сообщают об уничтожении вертолета РФ под Харьковом: местные власти опровергают

Российская авиация, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, была уничтожена из переносного комплекса "Стингер". Заместитель сельского головы, в свою очередь, утверждает, что над населенным пунктом не пролетала авиация.

В понедельник, 28 февраля, в населенном пункте Близнюки Харьковской области был сбит российский вертолет. Об этом пишет издание "Сегодня".

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По данным журналистов, украинским военнослужащим удалось уничтожить один из четырех российских вертолетов, которые пролетали над Харьковской областью.

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Информацию об уничтожении российского вертолета в Близнюках также опубликовал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Парламентарий, помимо этого, обнародовал видеоролик с ликвидированной авиацией России.

"Капец, груда металла. Боеприпасы, пулемет… Разлетелся по частям", — сообщил очевидец, который заснял видео с места падения вражеской единицы авиации.

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Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что украинские военнослужащие уничтожили российских вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

"Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад! Украина побеждает!" — добавил Геращенко в своем Telegram-канале.

Заместитель сельского головы Близнюков Евгений Лукинов не смог подтвердить информацию об уничтожении российского вертолета. По его словам, 28 февраля над территорией громады не пролетала авиация.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, Харьков подвергся массированному обстрелу из реактивной артиллерии. Как сообщал советник главы МВД Антон Геращенко, под огонь российских военнослужащих попали мирные кварталы города.

По данным городского совета, жертвами массированного обстрела Харькова стали, по меньшей мере, 11 человек. Более 30 человек с различными ранениями госпитализировали в медицинские учреждения.