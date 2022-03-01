Два российских вертолета сбили над Киевским водохранилищем (видео)

Группа вражеских вертолетов летела с десантом в сторону аэродрома в Гостомеле, утверждает канал "Военный осведомитель".

Защитники Украины сбили два российских вертолета, которые залетели в Киевскую область. Видео пользователя Романа Малко опубликовал на своем Телеграм-канале советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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Очевидец с берега снял на камеру около двух десятков российских вертолетов, летящих над водой. В какой-то момент один из них загорелись и упал в воду, остальные принялись разбрасывать тепловые ловушки против ракет. Автор говорит о двух сбитых машинах, однако вторая в кадр не попала.

По информации Телеграм-канала "Военный осведомитель", предположительно, связанного с Минобороны РФ, события произошли над Киевским водохранилищем. Группа вертолетов Ми-8 и Ми-24 направлялись с российским десантом на аэродром в городе Гостомель под Киевом, на видео запечатлено падение Ми-24.

Телеграм-канал "Украина сейчас" опубликовал видеозапись с другого ракурса и утверждает, что вертолеты летели рядом с Киевской гидроэлектростанцией неподалеку от Вышгорода. Предполагается, что украинские силы поразили вражеские транспортные средства при помощи зенитно-ракетных комплексов или ракетно-пусковых установок.

28 февраля Госспецсвязи заявила, что 20 вертолетов вылетели из Беларуси в сторону Киева. Они поднялись в воздух из из юго-восточных городов Гомеля и Хойники, достоверной информации о целях, грузе или количестве военнослужащих на борту пока нет.

Ранее писали об уничтожении российского военного вертолета в Близнюках Харьковской области. Как сообщил Антон Геращенко, летательный аппарат сбили из переносного комплекса "Стингер", который передали Украине зарубежные партнеры. В то же время заместитель сельского головы Близнюков Евгений Лукинов заявил, что 28 февраля авиация над населенным пунктом не пролетала.

24 февраля ВСУ уничтожили три российских вертолета в Гостомеле, а еще один — над поселком Межигорье. Как рассказал очевидец, один из аппаратов разбился при падении, а второй приземлился уже горящим.