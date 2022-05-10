ЗСУ збили російський вертоліт МІ-28 "Нічний мисливець" у Харківській області (фото)

Вертоліт призначений для пошуку та знищення сил противника в умовах активної вогневої протидії техніки, малошвидкісних водяних цілей і живої сили. Його ціна становить $15-16 млн.

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Бійці 92-ї окремої механізованої бригади збройних сил України збили ударний російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Це сталося 9 травня у небі над Бобрівкою Харківської області. Про успішну роботу українських військових розповів радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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Про долю пілота "Нічного мисливця" не повідомляється.

"Доліталися "путінські соколи" на Харківщині. Бійці 92 бригади привітали вчора окупантів із днем перемоги 9 травня, збивши черговий Мі-28 над Бобрівкою Харківської області", — написав він.

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Що відомо про гелікоптер Мі-28

Мі-28 — ударний вертоліт радянського та російського виробництва. Він призначений для пошуку та знищення сил противника в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. Його називають "Нічний мисливець", тому що він здатний взяти на борт понад 1,5 тонни озброєння і застосувати його у будь-який час доби.

За даними Wikipedia, ціна бойового повітряного судна становить $15-16 млн.

Зазначимо, що це не перший збитий російський гелікоптер такої моделі. 7 травня українським військовим вдалося знищити модернізований Мі-28Н у небі на Донбасі. За даними aircraftcompare.com, вартість модернізованого вертольота становить від $16,8 млн до $18 млн.

Нагадаємо, 10 травня Міноборони опублікувало відео, на якому фахівці-водолази ЗСУ та Державної прикордонної служби дістають російський вертоліт Мі-24 з дна Київського водосховища. Разом із ворожою технікою було знайдено трупи двох пілотів.

Раніше, 26 квітня Фокус писав, що під Харковом ЗСУ знищили вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор". Він вважається командирською машиною, а його вартість — приблизно $16 млн.