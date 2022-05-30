Украинские военные сбили российский вертолет Ми-35 редкой модификации (фото)

Ми-35МС предназначен для командиров, его стоимость оценивается в 26 млн долларов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные сбили российский Ми-35МС — вертолет, предназначенный для VIP-перевозок. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Бойцы ВСУ сбили вертолет с автоматом перекоса (механизм управления несущим винтом вертолета, — Фокус) как у ударного вертолета Ми-28. Ми-35МС — это вертолет связи и управления, предназначенный для российского военного командования.

Ми-35СМ — одна из версий Ми-35. Стоимость одной единицы составляет около 26 млн долларов. Всего на вооружении российской армии находится около 100 Ми-35 различных модификаций.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия с момента вторжения потеряла 174 вертолета и 207 самолетов.

Напомним, 11 мая украинские бойцы сбили Ка-52 "Аллигатор" под Изюмом.

10 мая Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Он предназначен для высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, эвакуации раненых.