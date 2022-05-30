UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные сбили российский вертолет Ми-35 редкой модификации (фото)

20047
уничтожение авиации рф
Остатки вертолета Ми-35СМ

Ми-35МС предназначен для командиров, его стоимость оценивается в 26 млн долларов.

Украинские военные сбили российский Ми-35МС — вертолет, предназначенный для VIP-перевозок. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм-канале.

Бойцы ВСУ сбили вертолет с автоматом перекоса (механизм управления несущим винтом вертолета, — Фокус) как у ударного вертолета Ми-28. Ми-35МС — это вертолет связи и управления, предназначенный для российского военного командования.

Ми-35СМ — одна из версий Ми-35. Стоимость одной единицы составляет около 26 млн долларов. Всего на вооружении российской армии находится около 100 Ми-35 различных модификаций.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия с момента вторжения потеряла 174 вертолета и 207 самолетов.

Напомним, 11 мая украинские бойцы сбили Ка-52 "Аллигатор" под Изюмом.

10 мая Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Он предназначен для высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, эвакуации раненых.