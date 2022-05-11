Минус $16 млн: ВСУ сбили вертолет ВС РФ Ка-52 "Аллигатор" под Изюмом

Украинские военные рассказали, что уничтожить вертолет удалось с переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

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95 отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины удалось сбить очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области. Об успешной работе рассказали в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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В ведомстве сообщили, что уничтожить вражеский вертолет удалось с переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун" польского производства.

Боец ВСУ Юрий Кочевенко написал, что вертолет был сбит в районе Изюма Харьковской области.

"Только что зенитчики 95 ОДШБ в районе Изюма, с ПЗРК "Перун" уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Верьте в ВСУ", — заявил он.

Что за вертолет Ка-52?

Ка-52 — разведывательно-ударный вертолет российского производства. Военное воздушное судно способно поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Согласно военной номенклатуре, "Аллигатор" считается командирской машиной и имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Отметим, что это не первый уничтоженный российский самолет этой модели. 26 апреля в Генштабе ВСУ рассказали, что украинские военные уничтожили "Алигатор" в Харьковской области, а 21 апреля Ка-52, который залетел на территорию Украины, был сбит с помощью ПЗРК.

Напомним, 10 мая Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Он предназначен для высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, эвакуации раненых. На счету десантно-штурмовых войск Украины это уже 15 вражеский вертолет.

Кроме того, в бойцы 92 ОМБ в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ми-28 в небе над Бобровской Харьковской области. Его называют "Ночной охотник", потому что он способен взять на борт 1,5 тонны вооружения и применять его в ночное время суток.