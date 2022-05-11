Мінус $16 млн: ЗСУ збили вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор" під Ізюмом

Українські військові розповіли, що знищити гелікоптер вдалося з переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

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95 окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних Сил України вдалося збити черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області. Про успішну роботу розповіли у пресслужбі Командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

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У відомстві повідомили, що знищити ворожий гелікоптер вдалося з переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун" польського виробництва.

Боєць ЗСУ Юрій Кочевенко написав, що вертоліт збитий у районі Ізюму Харківської області.

"Щойно зенітники 95 ОДШБ у районі Ізюму, з ПЗРК "Перун" знищили ворожий вертоліт Ка-52. Вірте у ЗСУ", — заявив він.

Що за гелікоптер Ка-52?

Ка-52 — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Військове повітряне судно здатне вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Згідно з військовою номенклатурою, "Алігатор" вважається командирською машиною і має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — близько $16 млн.

Зазначимо, що це не перший знищений російський літак цієї моделі. 26 квітня у Генштабі ЗСУ розповіли, що українські військові знищили "Алігатор" у Харківській області, а 21 квітня Ка-52, який залетів на територію України, збитий за допомогою ПЗРК.

Нагадаємо, 10 травня Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Він призначений для висадки десанту, вогневої підтримки, знищення живої сили, евакуації поранених. На рахунку десантно-штурмових військ України це вже 15 ворожий гелікоптер.

Крім того, в бійці 92 ОМБ у Харківській області знищили російський вертоліт Мі-28 у небі над Бобровською Харківською областю. Його називають "Нічний мисливець", тому що він здатний взяти на борт 1,5 тонни озброєння та застосовувати його у нічний час доби.