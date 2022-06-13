"Поздравили с Днем России": вчера ВСУ сбили российский истребитель Су-34

По данным военных, самолет был сбит над Изюмом в Харьковской области. Борт упал на оккупированной территории.

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Украинские подразделения зенитно-ракетных комплексов ВВС сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает воздушное командование "Север".

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12 июня украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.

"12 июня Воздушные силы поздравили оккупантов с днем России сбитым Су-34", — написали в публикации.

Указывается, что инцидент произошел в районе Изюма Харьковской области. Российские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских военных. После попадания в зону поражения украинского ПВО один из самолетов изменил курс, а второй — решили испытать судьбу.

ЗРК сбил российский Су-34, он упал на оккупированной территории. Информация о том, выжили ли летчики, уточняется.

Также вчера был сбит российский беспилотник "Орлан-10". А украинская ударная авиация нанесла несколько авианалетов на вражеские позиции. В результате удалось уничтожить вражескую живую силу и технику. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийских боеприпасов.

Напомним, 2 июня в РФ похоронили генерал-майора, чей штурмовик Су-25 сбили над Донбассом. Канамат Бошаев мог воевать в составе российских ЧВК.

30 мая ВСУ сбили российский вертолет Ми-35 редкой модификации.