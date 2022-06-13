"Поздравили с Днем России": вчера ВСУ сбили российский истребитель Су-34
По данным военных, самолет был сбит над Изюмом в Харьковской области. Борт упал на оккупированной территории.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Украинские подразделения зенитно-ракетных комплексов ВВС сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает воздушное командование "Север".
12 июня украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.
"12 июня Воздушные силы поздравили оккупантов с днем России сбитым Су-34", — написали в публикации.
Указывается, что инцидент произошел в районе Изюма Харьковской области. Российские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских военных. После попадания в зону поражения украинского ПВО один из самолетов изменил курс, а второй — решили испытать судьбу.
ЗРК сбил российский Су-34, он упал на оккупированной территории. Информация о том, выжили ли летчики, уточняется.
Также вчера был сбит российский беспилотник "Орлан-10". А украинская ударная авиация нанесла несколько авианалетов на вражеские позиции. В результате удалось уничтожить вражескую живую силу и технику. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийских боеприпасов.
Напомним, 2 июня в РФ похоронили генерал-майора, чей штурмовик Су-25 сбили над Донбассом. Канамат Бошаев мог воевать в составе российских ЧВК.
30 мая ВСУ сбили российский вертолет Ми-35 редкой модификации.