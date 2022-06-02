UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

В РФ похоронили генерал-майора, чей штурмовик Су-25 сбили над Донбассом (фото)

1492
Канамат Боташев генерал-майор авиация Су-25 погиб смерть ликвидация
В РФ похоронили генерал-майора авиации Канамата Боташева

Канамат Боташев был официально отправлен в отставку в 2012 году, но на территории Украины мог воевать в составе одной из российских ЧВК.

В Российской Федерации прошли похороны генерал-майора Вооруженных сил РФ Канамата Боташева, который был ликвидирован на Донбассе в конце мая. Об этом пишет британская служба ВВС.

По данным журналистов, тело Канамата Боташева привезли в Карачаево-Черкесию на вертолете.

Генерал-майор российской авиации стал самым высокопоставленным офицером ВС РФ, который был ликвидирован на территории Украины с момента полномасштабного вторжения России.

Журналисты также напоминают, что Канамат Боташев управлял штурмовиком Су-25 "Грач" — боевой самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в небе над Луганской областью 22 мая.

Стоит отметить, что генерал-майор был отправлен в отставку в 2012 году после летного инцидента, который повлек за собой аварию самолета. СМИ предполагают, что на территории Украины Канамат Боташев воевал по контракту в составе одной из российских ЧВК.

Примечательно, что издание Baza и агентство "ТАСС" называет ликвидированного генерал-майора "героем России", однако на сайте Кремля нет информации об указе президента РФ Владимира Путина о присвоении ликвидированному офицеру такого звания.

Генерал-майор авиация Канамат Боташев погиб ликвидация смерть похороны
В РФ похоронили генерал-майора авиации Канамата Боташева

Напомним, 23 мая пресс-служба ДШВ ВСУ сообщила об уничтожении в небе над Донбассом российского Су-25 "Грач", которым мог управлять генерал-майор авиации Канамат Боташев. По данным командования, штурмовик был сбит из ПЗРК "Игла", а пилоту не удалось катапультироваться и он погиб.

Также сообщалось, что в Украине был ликвидирован племянник замглавы Минобороны РФ Адам Хамхоев, который в ходе вторжения руководил десантно-штурмовой ротой.