У РФ поховали генерал-майора, чий штурмовик Су-25 збили над Донбасом (фото)
Канамат Боташев офіційно відправлений у відставку у 2012 році, але на території України міг воювати у складі однієї з російських ПВК.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Російській Федерації пройшли похорони генерал-майора Збройних сил РФ Канамата Боташева, якого ліквідували на Донбасі наприкінці травня. Про це пише британська служба ВВС.
За даними журналістів, тіло Канамата Боташева привезли до Карачаєво-Черкесії на гелікоптері.
Генерал-майор російської авіації став найвищим офіцером ЗС РФ, який ліквідований на території України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Журналісти також нагадують, що Канамат Боташев керував штурмовиком Су-25 "Грач" — бойовий літак збили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" в небі над Луганською областю 22 травня.
Варто зазначити, що генерал-майора відправили у відставку у 2012 році після льотного інциденту, який спричинив аварію літака. ЗМІ припускають, що на території України Канамат Боташев воював за контрактом у складі однієї з російських ПВК.
Примітно, що видання Baza та агентство "ТАРС" називає ліквідованого генерал-майора "героєм Росії", проте на сайті Кремля немає інформації про указ президента РФ Володимира Путіна про надання ліквідованому офіцеру такого звання.
Нагадаємо, 23 травня пресслужба ДШВ ЗСУ повідомила про знищення в небі над Донбасом російського Су-25 "Грач", яким міг керувати генерал-майор авіації Канамат Боташев. За даними командування, штурмовик збитий із ПЗРК "Ігла", а пілоту не вдалося катапультуватися і він загинув.
Також повідомляли, що в Україні ліквідований племінник заступника голови Міноборони РФ Адам Хамхоєв, який під час вторгнення керував десантно-штурмовою ротою.