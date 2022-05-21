В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії, — ЗМІ (фото)

Загиблий був командиром десантно-штурмової роти РФ. Його дядько Юнус-Бек Євкуров протягом десяти років керував Республікою Інгушетія, коли отримав посаду в Міноборони.

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У ніч проти 21 травня в Україні загинув командир десантно-штурмової роти капітан Адам Хамхоєв, племінник заступника голови Міноборони РФ Юнус-Бека Євкурова. Про це пише агентство "Уніан" із посиланням на російські видання The Magas Times і "Фортанга".

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За даними журналістів, 22 травня тіло загиблого збираються привезти в інгуського Карабулака. Як повідомляється, російський військовий був сином сестри Євкурова, котрий "допомагав йому будувати кар'єру".

Також відомо, що Адам Хамхоєв — випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Він проходив військову службу в частині в Ульяновську.

[ + – ] Адам Хамхоєв

Юнус-Бек Євкуров у 2008-2010 роках був президентом Республіки Інгушетія, а з 2011 до 2019 року був главою Республіки Інгушетія. Після тривалих протестних мітингів в Інгушетії в червні 2019 року Євкуров оголосив про дострокову відставку. У тому ж році Володимир Путін своїм указом призначив його заступником Міністра оборони РФ.

Цього року Євкуров "прославився" завдяки нагородженню поранених російських військових в одному зі шпиталів, де він побажав "швидше встати на ноги" єфрейтору, який втратив ногу.

Офіційного підтвердження смерті Хамхоєва від влади Інгушетії наразі немає.

Нагадаємо, ЗСУ знищили одного з найкращих російських снайперів, який приїхав із Забайкалля. Молодший сержант Сергій Царьков був призером на міжнародних армійських іграх у конкурсі "Снайперський рубіж" і вважався найкращим снайпером бригади.

Раніше Фокус писав, що українські військові ліквідували чемпіона "танкового біатлону" ЗС РФ Бато Басанова.