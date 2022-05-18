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ЗСУ знищили одного з найкращих російських снайперів, який приїхав із Забайкалля (фото)

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Снайпер ЗСУ
Фото: Діалог.ua | Ілюстративне фото

Молодший сержант Сергій Царьков був призером на міжнародних армійських іграх у конкурсі "Снайперський рубіж" і вважався найкращим снайпером бригади.

Бійці Збройних сил України під час бойових дій ліквідували одного з найкращих російських снайперів. Ним виявився уродженець міста Борзя Забайкальського краю молодший сержант Сергій Царьков. Про це повідомляє російське видання "Чита Онлайн".

"Командир відділення стрілецької роти снайперів 1-го стрілецького взводу молодший сержант Сергій Царьков 1983 року народження з Борзі загинув у процесі спецоперації в Україні", — йдеться у повідомленні.

Царьків
Молодший сержант Сергій Ігорович Царьков

У місцевому військкоматі журналістам повідомили, що Царьков був найкращим снайпером бригади. З 2016 року він постійно брав участь у міжнародних армійських іграх у конкурсі "Снайперський рубіж" і неодноразово був його призером.

"Його всі дуже поважали, він був професіоналом, мав авторитет. Ніхто не міг повірити, що таке могло статися з ним", — наводить коментар військкомату.

місто Борзя на карті
Борзя знаходиться недалеко від кордону з Монголією (90 км) і Китаєм (110 км)

Зазначимо, що Сергія Царькова поховали ще 10 квітня, але журналістам про це повідомили лише вчора, 17 травня.

Раніше повідомлялося, що в столиці Республіки Бурятія Улан-Уде місцеві жителі прощаються зі своїми родичами, що загинули в Україні, у спортивному комплексі "Лукодром", в якому працюють дитячі секції зі стрільби з лука. У зв'язку з цим батьки почали обурюватися, що спорткомплекс перетворився на центр із надання ритуальних послуг.

Сили спецоперацій Україні знищили снайперську пару російських військ вогнем із 60-мм міномета. Як повідомив український блогер і волонтер Павло Кащук, ворог був знищений трьома мінами, які влучили точно в ціль.