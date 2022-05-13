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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ССО України з виняткової точністю знищили снайперську пару ЗС РФ із міномета (відео)

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ліквідація снайперів
Військові ліквідували снайперську пару

Українські бійці із 73 центру морських спецоперацій знищили ворога трьома мінами.

Сили спецоперацій Україні філігранно знищили снайперську пару російських військ вогнем із 60-мм міномета. Про це повідомляє український блогер і волонтер Павло Кащук.

На півдні України бійці сил спецоперації показали, на що здатний 60 мм міномет в умілих руках. За словами Кащука, козаки з 73 морського центру спеціальних операцій знищили снайперську пару російських солдатів.

"Точність влучення з першого пострілу просто вражає! У цьому заліку 10 балів із 10 отримують "ластоногі" козаки з 73-го центру ССО", — написав блогер.

На озброєнні в української армії до повномасштабного вторгнення РФ було три види 60-мм мінометів:

  • боснійські М57
  • українські МП60 ("Українська бронетехніка")
  • українські М60-16 (завод "Маяк").

Легкі міномети розроблені спеціально для ССО, десантників і гірничо-штурмових підрозділів. Вони призначені для знищення живої сили та вогневих засобів ворога в окопах і укриттях.

міномети в ссо
60-мм міномет із мінами

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