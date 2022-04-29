Штурмовий загін ГУР звільнив від ЗС РФ село під Харковом

Спецоперацією зі звільнення села Руська Лозова керував Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.

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Штурмовий підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України провів успішну операцію в Харківській області, під час якої було звільнено село Руська Лозова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, колишній член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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За його словами, спецоперація військової розвідки проводилася під проводом Командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського.

Казанський повідомив, що штурмовий підрозділ ГУР Міноборони звільнив село Руська Лозова під Харковом, який наразі перебуває під контролем Збройних Сил.

Журналіст нагадував, що населений пункт є стратегічно важливим, оскільки він розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

"Саме з цього передмістя за часів окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова", — додав Казанський, коментуючи військовий успіх ГУР Міноборони.

[ + – ] Штурмовий загін ГУР МОУ звільнив село Руська Лозова під Харковом

Головне управління розвідки Міноборони України, станом на 13:45, не публікувало офіційний пресреліз про звільнення села Руська Лозова в Харківській області. Проте пресслужба силового відомства зробила репост публікації журналіста Дениса Казанського про військовий успіх ГУР біля обласного центру.

[ + – ] Штурмовий загін ГУР МОУ звільнив село Руська Лозова під Харковом

Нагадаємо, раніше розвідка Великобританії повідомляла про провал ЗС РФ у боях за Донбас. За даними відомства, російська армія, намагаючись повністю захопити Донецьку та Луганську області, зазнає великих втрат.

Також повідомлялося, що ЗС РФ продовжує наступальні дії на Донбасі та займається терором мирного населення.