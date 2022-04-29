ЗС РФ продовжує наступ на Донбасі та грабує мирних жителів, — Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях загарбники, за даними військового командування, крадуть запаси пшениці разом із вантажним транспортом.

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ЗС РФ продовжують проводити наступальні дії на Сході України та займатися терором місцевого населення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 29 квітня.

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Російсько-окупаційні війська, за даними військового командування, продовжують наступ на Сході України, намагаючись взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а також прокласти сухопутний коридор із Донбасу до анексованого Криму.

На Волинському та Поліському напрямах ЗС РФ активних дій не проводили. На Сіверському напрямку українська розвідка не зафіксувала змін у складі ворожого угруповання, а на Слобожанському триває часткова блокада Харкова з цілеспрямованими артилерійськими ударами по житлових кварталах міста.

На Ізюмському напрямі, за даними Генштабу, окупанти не проводили наступальних дій та обмежилися лише проведенням розвідки для виявлення позицій ЗСУ, по яких обстрілювали з артилерійських систем. На Донецькому та Таврійському напрямках уздовж усієї лінії розмежування продовжуються удари з мінометів і систем РСЗВ. Також ЗС РФ не припиняє блокаду українських військовослужбовців у Маріуполі на заводі "Азовсталь".

Військове командування України зазначає, що окупанти на тимчасово непідконтрольних Києву територіях продовжують тероризувати місцеве населення та блокувати проїзд гуманітарних вантажних автомобілів. Більше того, зафіксовано факти пограбування мешканців окупованих сіл. Наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам'янка-Дніпровська вкрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

Протягом минулої доби підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили 15 ворожих цілей:

літак;

5 крилатих ракет;

9 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На Донбасі, як розповідають у Генштабі, українська армія веде маневрену оборону й успішно наносить контрудари по місцях скупчення ворожої техніки та особового складу. За минулий день на Сході України підрозділи ЗСУ відбили дев'ять атак ЗС РФ, під час яких знищили:

6 танків;

артилерійську систему;

12 одиниць бойової броньованої техніки;

автомобіль;

зенітну установку.

[ + – ] ЗС РФ проводять наступ на Донбасі та грабують мирних жителів [ + – ] ЗС РФ проводять наступ на Донбасі та грабують мирних жителів

Нагадаємо, 28 квітня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу Шевченківського району столиці поранення отримали троє людей, яких оперативно госпіталізували. Ракетний удар по Києву було здійснено у той момент, коли з офіційним візитом в Україну прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ встановили контроль над населеним пунктом під Харковом. Йдеться про Кутузівку, яка була звільнена під час успішної операції української армії.