Окупанти РФ завдали ракетного удару по Києву: що відомо

Під час перебування у столиці України генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша російські окупанти завдали удару по Шевченківському району Києва. Госпіталізовано троє осіб.

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Увечері 28 квітня по столиці України було завдано ракетного удару. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

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"Друзі! Увечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Усі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Віталій Кличко.

Користувачі у соціальних мережах почали публікувати фото та відео, на яких видно, як у небі над Києвом стоїть стовп чорного диму.

Пізніше Віталій Кличко розповів про деталі того, що сталося.

"Уточнення щодо Шевченківського району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники та медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізовано трьох постраждалих", — зазначив мер Києва.

Водночас радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк припустив, що так у Кремлі вирішили "передати привіт" генеральному секретареві ООН Антоніу Гуттерешу, який якраз у ці хвилини перебував у Києві з офіційним візитом до президента України. Чиновник також поставив питання про доцільність членства Росії у Раді безпеки ООН.

У той же час, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак прямо закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки.

Раніше Фокус розповідав про зустріч в Офісі Президента, куди приїхав Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш, щоб обговорити війну в Україні з президентом країни Володимиром Зеленським. Перед візитом до Зеленського, генсек ООН відвідав Бородянку, побачивши наслідки бойових дій.

Генеральний секретар ООН за підсумками зустрічі зазначив, що підзвітна організація робить усе, щоб прискорити процес евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Водночас Зеленський заявив, що вірить, що українська влада спільно з генсеком ООН зможе "добитися успішного результату" в цьому питанні.