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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Киеву: что известно

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Киев 28 апреля, взрывы в Киеве, ракетный удар по Киеву
Выпущенная ракета

Во время пребывания в столице Украины генерального секретаря ООН Антониу Гуттиереша российские оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева. Госпитализировано три человека.

Вечером 28 апреля по столице Украины был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", — написал Виталий Кличко.

Пользователи в социальных сетях начали публиковать фото и видео, на которых видно, как в небе над Киевом стоит столб черного дыма.

Позже Виталий Кличко рассказал о деталях произошедшего.

"Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших", — отметил мэр Киева.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк допустил, что таким образом в Кремле решили "передать привет" генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереишу, который как раз в эти минуты находился в Киеве с официальным визитом к президенту Украины. Чиновник также задал вопрос о целесообразности членства России в Совете безопасности ООН.

В то же время, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прямо призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе.

Ранее Фокус рассказывал о встрече в Офисе Президента, куда приехал Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, чтобы обсудить войну в Украине с президентом страны Владимиром Зеленским. Перед визитом к Зеленскому, генсек ООН посетил Бородянку, воочию увидев последствия боевых действий.

Генеральный секретарь ООН по итогам встречи отметил, что подотчетная ему организация делает все, чтобы ускорить процесс эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В свою очередь Зеленский заявил, что верит, что украинские власти совместно с генсеком ООН смогут "добиться успешного результата" в этом вопросе.