Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Киеву: что известно

Во время пребывания в столице Украины генерального секретаря ООН Антониу Гуттиереша российские оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева. Госпитализировано три человека.

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Вечером 28 апреля по столице Украины был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

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"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", — написал Виталий Кличко.

Пользователи в социальных сетях начали публиковать фото и видео, на которых видно, как в небе над Киевом стоит столб черного дыма.

Позже Виталий Кличко рассказал о деталях произошедшего.

"Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших", — отметил мэр Киева.

В то же время советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк допустил, что таким образом в Кремле решили "передать привет" генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереишу, который как раз в эти минуты находился в Киеве с официальным визитом к президенту Украины. Чиновник также задал вопрос о целесообразности членства России в Совете безопасности ООН.

В то же время, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прямо призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе.

Ранее Фокус рассказывал о встрече в Офисе Президента, куда приехал Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, чтобы обсудить войну в Украине с президентом страны Владимиром Зеленским. Перед визитом к Зеленскому, генсек ООН посетил Бородянку, воочию увидев последствия боевых действий.

Генеральный секретарь ООН по итогам встречи отметил, что подотчетная ему организация делает все, чтобы ускорить процесс эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В свою очередь Зеленский заявил, что верит, что украинские власти совместно с генсеком ООН смогут "добиться успешного результата" в этом вопросе.