Зеленский встретился с генсеком ООН на Банковой (видео)

В Офисе президента рассказали, что генеральный секретарь прибыл на встречу с украинским лидером после того, как побывал в освобожденной от российских оккупантов Бородянке.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш с официальным визитом посетил президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В ходе разговора стороны обсудили противодействие Украины военной агрессии России. Перед приездом в Офис Президента, Гуттериш побывал в Бородянке, которая пострадала в следствие российской оккупации.

Во время встречи президент Украины отметил, что визит генерального секретаря ООН в Украину в этот период времени является очень важным, поскольку Гуттериш имел возможность собственными глазами увидеть последствия военной агрессии России в Украине.

Также президент Украины попросил генерального секретаря ООН посодействовать в эвакуации гражданского населения в горячих регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия и обратил внимание на возможность помощи со стороны организации в поставке медикаментов.

Ранее Фокус рассказывал о визите Антониу Гуттериша в Бородянку. Руководитель ООН остался шокирован увиденным и во время общения с прессой рассказал, как представил свою семью в одном из домов, разрушенных снарядами ВС РФ. Война, по его словам, уже является преступлением.

Перед приездом в Украину Антониу Гуттериш посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент страны-агрессора согласился на предложение ООН о совместной с "Красным Крестом" эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В секретариате генсека ООН утверждают, что в ходе беседы с Антониу Гутерришем глава Кремля дал "принципиальное согласие" по данному вопросу.