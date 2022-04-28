"Вижу, как мои внучки в панике убегают": генсек ООН рассказал об увиденном в Бородянке

Антониу Гутерриш во время общения с прессой рассказал, как представил свою семью в одном из домов, разрушенных снарядами ВС РФ. Война, по его словам, уже является преступлением.

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Разрушенный российскими захватчиками город Бородянка Киевской области 28 апреля посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О его визите сообщил в Twitter Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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В общении с прессой он заявил, что представляет собственную семью в одном с черных и разрушенных от снарядов домов.

"Вижу, как мои внучки в панике убегают. Война не может считаться нормой в 21-м веке", — заявил генсек ООН.

[ + – ] Гутерриш приехал в Украину 27 апреля

Генеральный секретарь ООН призвал Москву сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании массовых убийств украинцев в Бородянке и Буче. По его словам, не следует забывать, что война – это уже и есть преступление.

В условиях боевых действий больше всего страдают гражданские, которые часто никакого участия в них не принимают, подчеркнул руководитель организации.

Гутерриш приехал в Украину 27 апреля и успел пообщаться с журналистами в Киеве.

"Мы продолжим работу по увеличению гуманитарной помощи и помощи в эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Чем скорее закончится война, тем лучше для Украины, России и мира", – написал он в Twitter.

До приезда в Киев он посетил Москву и говорил с президентом России Владимиром Путиным "за длинным столом". Президент РФ в разговоре доказывал, что не отказывается от переговоров с Украиной. Гутерриш относился к словам Путина крайне скептически.

Генсек ООН ранее предлагал создать контактную группу в формате "ООН — Украина — Россия" для решения гуманитарных проблем в Украине. Группа также должна заняться открытием коридоров для эвакуации гражданских по безопасным маршрутам.