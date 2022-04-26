Переговоры, ситуация в Мариуполе и Буча. О чем Путин говорил на встрече с генсеком ООН (видео)

На встрече с генсеком ООН "за длинным столом" президент России объявил о том, что на переговорах в Стамбуле удалось добиться серьезного прорыва.

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Вечером 26 апреля в Москве прошла встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным. Во время нее Путин сделал заявление о том, что надеется на дипломатические методы завершения российско-украинской войны.

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"Несмотря на то, что идет военная операция, мы рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке, — сказал Путин. — Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва".

О Буче

Президент РФ заявил, что ситуацию в Буче решили использовать для срыва наметившегося прогресса в переговорах, и в очередной раз снял с России вину за массовые убийства.

"К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения, — сказал он. — Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим".

О Мариуполе

Также Путин попытался убедить генсека ООН в том, что битва за Мариуполь окончена.

"В Мариуполе ситуация сложная и трагическая. Но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом (Турции) Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий, они закончены".

При этом Владимир Путин заявил своему гостю о том, что российское вторжение соответствует уставу ООН: Россия оказала военную помощь "ЛНР и ДНР" в соответствии с 51 статьей устава организации.

Как отреагировал генсек

Однако Антониу Гутерриш продемонстрировал, что относится к словам российского президента крайне скептически.

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", — в частности, отметил он. — Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине, это разрешить и улучшить эту ситуацию".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в рамках переговорного процесса, Москва передала Киеву проект документа с четкими выработанными формулировками своей позиции. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, теперь российская сторона ожидает ответа, но без особых надежд на какие-либо подвижки с украинской стороны. Песков не стал говорить, в чем конкретно заключаются предложения России.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил о невозможности продолжения двусторонних переговоров в случае, если войска РФ уничтожат украинских солдат в Мариуполе. По словам главы государства, уничтожение бойцов ВСУ в осажденном городе "может поставить окончательную точку на любых форматах переговоров".