Переговори, ситуація у Маріуполі та Бучі. Про що Путін говорив на зустрічі із генсеком ООН (відео)

На зустрічі з генсеком ООН "за довгим столом" президент Росії оголосив про те, що на переговорах у Стамбулі вдалося досягти серйозного прориву.

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Увечері 26 квітня у Москві відбулася зустріч генсека ООН Антоніу Гутерреша з російським президентом Володимиром Путіним. Під час неї Путін заявив про те, що сподівається на дипломатичні методи завершення російсько-української війни.

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"Незважаючи на те, що йде військова операція, ми розраховуємо на те, що нам вдасться досягти домовленостей на дипломатичному треку, — сказав Путін. — Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву".

Про Бучу

Президент РФ заявив, що ситуацію в Бучі вирішили використати для зриву прогресу, що намітився в переговорах, і учергове зняв з Росії провину за масові вбивства.

"На жаль, після досягнення домовленостей і після наших, на мою думку, досить ясно продемонстрованих намірів створити сприятливі умови для продовження переговорів, ми зіткнулися з провокацією в населеному пункті Буча, до якого російська армія не має жодного стосунку, — сказав він. — Ми знаємо, хто це робив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами і що за люди працювали над цим”.

Про Маріуполь

Також Путін спробував переконати генсека ООН у тому, що битву за Маріуполь закінчено.

"У Маріуполі ситуація складна і трагічна. Але вона проста насправді. Я сьогодні лише розмовляв із президентом (Туреччини) Ердоганом. Він говорив про те, що там ідуть бойові дії. Там немає бойових дій, вони закінчені".

При цьому Володимир Путін заявив своєму гостю в тому, що російське вторгнення відповідає статуту ООН: Росія надала військову допомогу ЛНР та ДНР відповідно до 51 статті статуту організації.

Як відреагував генсек

Проте Антоніу Гутерреш продемонстрував, що ставиться до слів російського президента вкрай скептично.

"Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко переймаємося тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", — зокрема, зазначив він. — Ми підтримуємо діалог між двома країнами та підтримуємо добру волю Туреччини у просуванні цього підходу. Але наше головне завдання у тому, що стосується гуманітарної ситуації в Україні, це вирішити та покращити цю ситуацію”.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що у межах переговорного процесу Москва передала Києву проект документа з чіткими виробленими формулюваннями своєї позиції. Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, тепер російська сторона очікує на відповідь, але без особливих надій на будь-які зрушення з української сторони. Пєсков не став говорити, у чому конкретно полягають пропозиції Росії.

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив про неможливість продовження двосторонніх переговорів у разі, якщо війська РФ знищать українських солдатів у Маріуполі. За словами глави держави, знищення бійців ЗСУ в обложеному місті "може поставити остаточну точку на будь-яких форматах переговорів".