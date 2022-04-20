Переговоры с Москвой: Россия передала Украине проект документа с "четкими формулировками"

Теперь Москва ожидает ответа, но без особых надежд на продолжение переговоров. По словам представителя МИД РФ, украинская сторона потеряла всякое доверие у российских дипломатов.

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В рамках переговорного процесса, Москва передала Киеву проект документа с четкими выработанными формулировками своей позиции. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, теперь российская сторона ожидает ответа, но без особых надежд на какие-либо подвижки с украинской стороны, сообщает агентство ТАСС.

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Спикер Кремля не уточнил о каких конкретных положениях говорится в документе, но не упустил возможности отметить, что Киев не проявляет особой склонности к интенсификации переговорного процесса с Москвой.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", — сказал Песков.

Кроме этого, представитель Кремля озвучил мнение президента РФ Владимира Путина. По его словам, российский президент считает, что украинская сторона все время отходит от своих слов и положений согласованных договоренностей, что влияет на перспективу эффективности дальнейших переговоров.

В этой же парадигме выступила и представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва уже утратила всякое доверие украинским переговорщикам, но была вполне готова к "непоследовательности" со стороны Киева.

"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — сказала она.

Захарова отметила, что переговоры начались по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и Москва ответила согласием. Однако в дальнейшем, по мнению Захаровой, переговоры ожидала такая же судьба, что и судьба Минских соглашений.

"Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют… Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют", — подчеркнула Захарова.

Следует отметить, что представитель Кремля размыто прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Иерусалиме, о возможности которой рассказал посол в России Александр Бен Цви. Песков сказал, что израильская сторона не первый раз говорит о готовности предоставить площадку для такой встречи, однако Кремль уже много раз объяснял "что должно быть предтечей такой гипотетической встречи".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил о невозможности продолжения двусторонних переговоров в случае, если войска РФ уничтожат украинских солдат в Мариуполе. По словам главы государства, уничтожение бойцов ВСУ в осажденном городе "может поставить окончательную точку на любых форматах переговоров".