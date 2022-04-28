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"Бачу, як мої онуки в паніці тікають": генсек ООН розповів про побачене в Бородянці

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антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН, генсек
Фото: UN News | Гутерреш заявив, що війну не можна вважати нормою в 21 столітті

Антоніу Гутерреш, спілкуючись із пресою, розповів, як уявив свою сім'ю в одному з будинків, зруйнованих снарядами ЗС РФ. Війна, за його словами, є злочином.

Зруйноване російськими загарбниками місто Бородянка Київської області 28 квітня відвідав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Про його візит повідомив у Twitter Офіс ООН із координації гуманітарних питань в Україні.

Спілкуючись із пресою, він заявив, що уявляє власну сім'ю в одному з чорних і зруйнованих від снарядів будинків.

"Бачу, як мої онуки в паніці тікають. Війну не можна вважати нормою у 21 столітті", — заявив генсек ООН.

Гутерреш приїхав до України 27 квітня
Гутерреш приїхав до України 27 квітня

Генеральний секретар ООН закликав Москву співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні масових убивств українців у Бородянці та Бучі. За його словами, не слід забувати, що війна — це вже є злочин.

В умовах бойових дій найбільше страждають цивільні, які часто жодної участі в них не беруть, наголосив керівник організації.

Гутерреш приїхав до України 27 квітня та встиг поспілкуватися з журналістами в Києві.

"Ми продовжимо роботу зі збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в евакуації мирних жителів із зон бойових дій. Чим швидше закінчиться війна, тим краще для України, Росії та світу", — написав він у Twitter.

До приїзду до Києва він відвідав Москву і говорив із президентом Росії Володимиром Путіним "за довгим столом". Президент РФ у розмові доводив, що не відмовляється від переговорів з Україною. Гутерреш ставився до слів Путіна вкрай скептично.

Генсек ООН раніше пропонував створити контактну групу у форматі "ООН — Україна — Росія" для розв'язання гуманітарних проблем в Україні. Група також має зайнятися відкриттям коридорів для евакуації цивільних за безпечними маршрутами.