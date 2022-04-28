Зеленський зустрівся з генсеком ООН на Банковій (відео)

В Офісі президента розповіли, що генеральний секретар прибув на зустріч з українським лідером після того, як побував у звільненій від російських окупантів Бородянці.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш з офіційним візитом відвідав президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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У процесі розмови сторони обговорили протидію України військовій агресії Росії. Перед приїздом в Офіс Президента, Гуттереш побував у Бородянці, яка постраждала внаслідок російської окупації.

Під час зустрічі президент України зазначив, що візит генерального секретаря ООН в Україну в цей період є дуже важливим, оскільки Гуттереш мав можливість на власні очі побачити наслідки військової агресії Росії в Україні.

Також президент України попросив генерального секретаря ООН посприяти в евакуації цивільного населення у гарячих регіонах України, де продовжуються активні бойові дії та звернув увагу на можливість допомоги з боку організації у постачанні медикаментів.

Раніше Фокус розповідав про візит Антоніу Гуттереша в Бородянку. Керівник ООН залишився шокований після побаченого і під час спілкування з пресою розповів, як уявив свою сім'ю в одному з будинків, зруйнованих снарядами ЗС РФ. Війна, за його словами, є злочином.

Перед приїздом в Україну Антоніу Гуттереш відвідав Москву, де зустрівся з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Президент країни-агресора погодився на пропозицію ООН про спільну з "Червоним Хрестом" евакуацію цивільних осіб із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. У секретаріаті генсека ООН стверджують, що під час бесіди з Антоніу Гутеррешем глава Кремля дав "принципову згоду" з цього питання.