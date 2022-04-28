ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою під Харковом, — Генштаб

Минулої доби росіяни проявляли найбільшу активність у Харківській і Донецькій областях, проте зазнали втрат і відійшли.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що за минулу добу росіяни проявляли найбільшу активність у Харківській і Донецькій областях, проте зазнали втрат і відійшли.

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Сили оборони України відновили контроль за населеним пунктом Кутузівка Харківської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Тим часом саме на Слобожанському та Донецькому напрямках спостерігається найбільша активність противника.

[ + – ] Кутузівка розташована на північний схід від Харкова

"Ворог провів розгортання на території Бєлгородської області до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М", — зазначили в Генштабі. — Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил".

За інформацією Генштабу, росіяни для відновлення боєздатності вивели на свою територію батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщено з території Бєлгородської області в Харківську область.

Також окупанти намагалися наступати на позиції Сил оборони України у напрямках Бражківки та Довгенького, розташованих неподалік кордону Харківської і Донецької областей.

"Успіху не мали, зазнали втрат і відійшли", — констатували в Генштабі.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що голова Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов прибув до міста Ізюм Харківської області, щоб керувати наступом російських окупантів на Ізюмському напрямку. Джерела Defense Express вважають, що його приїзд свідчить про те, що керівництво РФ зосереджено на досягненні будь-яких тактичних перемог на Донбасі. Кремль провалив ідею створення єдиної вертикалі командування силами, які ведуть повномасштабну війну проти України.

Призначення командувачем військ РФ в Україні голови Південного військового округу Олександра Дворнікова не покращило координацію та управління військами на полі бою, наголосили журналісти.